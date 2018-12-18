美智庫公布2019全球區域衝突 台灣危機首列調查！

2018-12-18 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）當地時間17日發布2019年「預防優先事項報告」，將網路攻擊、美國與伊朗關係、美中關係列為世界和平所面臨的最大威脅，另外，也首次將美中兩國對於台灣的危機納入調查範圍。

根據《美國之音》報導，「預防優先事項報告」已連續發布11年，報告針對全球30起正在發生或可能發生的衝突進行排名，今年報告指出美國有9項預防衝突重點。

報告主要撰寫人斯特爾斯（Paul B. Stares）表示，這項報告具前瞻性，評估世界各地的衝突和不穩定。報告把網路攻擊列為美國最大風險，另外伊朗問題、中國在南海擴張，造成區域緊張、拉丁美洲的緊張局勢等，都被認為對美國利益有影響的衝突。

值得注意的是，報告首次將美中兩國關於台灣的危機納入調查範圍，不過報告把台海的危機列為第二等的擔憂。報告認為，美中兩國之間只有一個緊急情況被視為最優先事項，即為美中在南海的武裝對抗。

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