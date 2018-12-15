過街老鼠？！美方警告：使用華為將衝擊台美合作關係

2018-12-15 08:05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國華為（Huawei）產品存在敏感資訊外洩、系統癱瘓的資安疑慮和國安風險，已遭美歐亞洲多國抵制。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）本週在華府受訪指出，台灣已說明政府部門禁用華為設備，民間則須自行衡量風險，且應考慮一旦使用華為設備，恐將衝擊美台合作關係。

華為在台活躍 潛藏國安漏洞

美國《國家利益》雜誌先前報導，華為可能是潛藏在台灣的「特洛伊木馬」和國安漏洞；華為和中國解放軍及公安部關係密切，最大股東是中國國企中國移動，卻在台灣市場十分活躍，不僅在台北市三創園區設立旗艦店，華為主題的裝飾還在新北市歡樂耶誕城活動中隨處可見，華為產品在民間使用普遍。

美國之音中文網報導，韓儒伯12日表示，美國政府對華為的基本立場是：「從網路觀點來說，如果你使用華為設備，就不要指望美國政府與你有所往來，例如技術上的合作。如果在你的國家有華為網路設備，如果美國訊息必須通過你，我們就會退出。」

韓儒伯以英國為例，美國基於國安風險理由，說服盟友不要使用華為設備，即使英國最大無線電信商英國電信（BT Group）原已決定採購華為設備，也在美國施壓下被迫全部取消；台灣也會面臨相同壓力，如果要和美國合作，就不能使用華為產品。

若用其設備 衝擊美台關係

韓儒伯直言，他不認為政府直接下令禁止使用華為是可行辦法，但可透過教育和告知的方式，讓人民瞭解使用華為產品不安全、有風險；美國也要讓台灣知道華為設備存在安全風險，一旦使用「將會為美台關係帶來負面影響」。

美國、紐西蘭、澳洲、英國、加拿大、日本，都已禁止或正在採取限用華為網路基礎設備產品的措施，法國也考慮把一些項目加入「高度警戒」名單。歐洲最大電信業者德國電信（Deutsche Telekom）週五也表示，對中國網路設備安全性的討論十分重視，正重新檢討採購策略；法國行動通訊龍頭Orange也指出，5G網路不會採用華為設備。

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