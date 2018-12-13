台灣夜市文化登上BBC！這間臭豆腐攤成為主角

住在台灣的外國記者Leslie Nguyen-Okwu探訪了寧夏夜市「里長伯」臭豆腐攤。（圖擷自寧夏夜市-里長伯臉書）

2018-12-13 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕夜市文化已經成為台灣的特色之一，住在台灣的外國記者Leslie Nguyen-Okwu在英國廣播公司（BBC）刊出專文，她勇闖讓許多外國人聞之喪膽、台灣人卻愛到不行的臭豆腐攤，寫出這種特色美食的誘人之處，並深入淺出地說明了台灣夜市的底蘊。

Leslie Nguyen-Okwu表示，台灣常年充滿了深夜小吃，如果說紐約是一個從不睡覺的城市，那麼台灣必定是一個永遠不會吃飽的島嶼，消夜已經成為台灣主流文化根深蒂固的一部分。

據《BBC》報導，Leslie Nguyen-Okwu探訪了寧夏夜市「里長伯」臭豆腐攤，她將招牌臭豆腐描述為「放在醃製蔬菜上的油炸發酵豆腐」。身為第三代的里長伯老闆透露，夜市小吃的背後是廚師的勤奮和每一代所傳承下來的傳統，美食的味道則來自廚師的初衷與堅持。

雖然大多數國家每天只吃三餐，但是台灣經常有第四頓，也就是消夜。這意味著世界上其他地區的人們在用完晚餐後正準備休息，但台灣民眾這時才正準備展開他們的「深夜儀式」。

夜市裡面有新鮮壓榨的甘蔗汁，蚵仔煎、炸牛排、珍珠奶茶和豬肉香腸，顧客們邊看邊流著口水。台灣是有著多元文化的國家，由於這塊土地曾被荷蘭、西班牙、日本所殖民，因此在台灣幾乎可以找到各大洲的美食，1949年國共內戰之後遷徙到台灣的中國人，也帶來中國各省份的美食菜肴。

鑽研飲食文化的台灣師範大學副教授陳玉箴表示，「消夜」這個詞在9世紀的唐朝首次出現，以詩意的方式描述了人們用喝酒來「殺死夜晚」的行為。而台灣的夜市文化在1950年代開始發展，人們利用這種蓬勃的夜間經濟來賺更多錢，改善他們的生活。

陳玉箴說，如果要她用一個詞來描述台灣的夜市，那就是「熱鬧」。 此外，有許多台灣夜市都是以寺廟為中心開展出來，因為在敬拜之後人們經常會聚在一起用餐，這就是為什麼即使是很小的村落也有繁華的夜市。

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