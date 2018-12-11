成田機場王牌檢疫犬 從中國大媽行李嗅出10公斤豬肉

2018-12-11 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續蔓延，鄰近各國均嚴加防範中國豬肉製品入侵，日本農林水產省檢疫犬在成田國際機場值勤影片，近期內在臉書上瘋傳，1隻名為「Albert」的米格魯小獵犬，在中國大媽行李中一口氣發現10公斤中國豬肉。

日本《超可愛影像連發》節目先前介紹農林水產省如何透過「檢疫探知犬」，防堵搭機抵達機場的旅客把違禁肉品攜入境內，1隻叫做「Albert」的米格魯小獵犬，穿著制服值勤，在工作人員帶領下逐一嗅嗅從中國航班下飛機旅客的行李，最後在1名中國大媽旁坐在地上，表示已發現可疑物品。

工作人員立刻上前詢問有無攜帶肉製品，中國大媽及她身旁的大叔極力否認，但「Albert」此時站起身向工作人員討食物當獎勵，代表牠對自己蒐尋的成果相當有信心，於是工作人員將中國大媽、大叔帶往航警檢查區，將他們的行李開箱檢查，果然發現10公斤的肉製品，包含真空包裝的香腸、培根與肉乾。

航警向2人解釋，攜帶肉製品入境為違法行為，2人發現事跡敗露便忿忿然離去，節目介紹，「Albert」今年6歲，為日本成田機場績效最高的「檢疫探知犬」，在3年內從旅客的行李中發現4500件以上的違禁品；網友們均感到神奇，紛紛留言指出「應該訓練成一旦發現違規的中國人就咬他們」、「腳邊尿尿做記號」。

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