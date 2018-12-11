郭文貴又爆：華為、阿里巴巴…等十大中企 都受控江澤民家族

2018-12-11 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕華為集團副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被逮捕，震驚國際。中國流亡富商郭文貴近日爆料，華為的每個手機都有監聽功能，而華為、阿里巴巴、騰訊等10家中國重要企業，實際上都是「國企中的軍企」，受江澤民家族控制。郭文貴說，他願意承擔一切法律責任，若相關企業認為爆料不實，歡迎來美國提告。

郭文貴：華為、阿里巴巴等企業受江家控制

郭文貴9日直播時表示，華為、阿里巴巴、騰訊、北方工業、中國兵器、保利集團、平安集團、振華石油、中興通訊、同方威視等十家企業，全是「百分之百的中國軍工國家企業」，而這10大企業都與江澤民家族有關，除了源自於清華大學的同方威視是胡錦濤之子胡海峰所培養，其餘9家皆為江家培養。郭文貴說，「那時候還沒有習近平呢」、「溫家寶家裡邊就去玩錢了，根本沒摻和這事」。

郭文貴指出，包含華為的孟晚舟在內，這10大企業的領導和站在前台的人，存在3種身份：第一，有軍隊編號，享有國家軍隊和行政級別待遇，並在國家安全部存在代號；第二，這些人是中國金融界重點扶植和保護的對象；第三；在外交上，百分之百享受國家權力，「要不然孟晚舟一出事，馬上中國外交部就出面了，你看看中國其他企業家，（外交部）有出面的嗎？」

郭文貴：馬雲是江家上海幫的核心代表

郭文貴表示，華為的每支手機都有監聽的功能，華為和孟晚舟本身的問題，就是竊取技術的詐欺，並協助江澤民、朱鎔基、王岐山等家族，監聽所有中國同胞。「你（指華為）是幫這幾大家族掠奪著我們99%老百姓的財富，你敢說沒有嗎？」

此外，談及阿里巴巴創辦人馬雲，郭文貴說，「馬雲是江家上海幫的核心代表」，而馬雲買下的香港《南華早報》，實際控制者也是江家，「習控制不了！」；去年7月，《南華早報》爆料時任中共中央辦公廳主任栗戰書的家族在香港擁有巨額資產，郭文貴稱，正是因為「江家不喜歡栗戰書」，才放出這個消息，「馬雲你敢嗎？嚇死你也不敢，江家幹的！」

談江澤民家族 郭文貴：對中國具有絕對控制能力

郭文貴說，過去這幾十年，對中國具有絕對的控制能力的，就是江澤民家族，「他們已經不太在乎誰來當中國的總書記和主席」，而江家控制數兆美元以上的財富，「一秒鐘的利息，都是咱一輩子幹不完的」。然而，郭文貴也爆料，江澤民「身體真撐不住了」，江澤民之子江綿恆也撐不住了，「江綿恆、江老爺子要是說嗝屁了，走了，江志成（江澤民之孫）能撐得住江家嗎？」

郭文貴說，此次所有的爆料，「我要遞交給美國國務院、五角大廈、CIA、FBI、國土安全部，我全部遞交過去，我要負法律責任」，「而且我會發誓，我願意就以上所說的話到美國國會和司法部門去作證」，對於被爆料的相關企業，郭文貴也說，不服的歡迎來美國提告，「咱們在美國法院裡面可以說個清楚」。

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