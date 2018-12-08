中國新法可要求公民執行情報工作 外媒：孟晚舟恐有「另一身份」

中國於今年修訂實施的國家情報法，講明國家有權要求公民和組織在境外協助進行情報工作，讓外界質疑孟晚舟是否有「另一身份」。（路透）

2018-12-08 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，震驚國際。有外媒報導，中國於今年新修訂的國家情報法講明，國家情報機構有權要求公民和組織在境外協助進行「情報工作」，如今中國政府高調要求加拿大釋放孟晚舟，難免讓外界質疑，「華為公主」孟晚舟是不是有「另一身份」。

自由亞洲電台報導，「中華人民共和國國家情報法」規定，中央國家安全領導機構對國家情報工作實行統一領導，其中第十條寫道，「國家情報工作機構根據工作需要，依法使用必要的方式、手段和渠道，在境內外開展情報工作」；第十四條則講明，「國家情報工作機構可以要求有關機關、組織和公民提供必要的支持、協助和配合」。

北京律師程海指出，中國公民在國外協助獲取情報，雖獲得中國法律保護，但該法律在國外是無效的，「這個規定是立法方面的一個笑話」。他強調，此次外國當局尚未公布孟晚舟涉嫌罪名時，中國外交部就發表評論，顯然不妥。

報導指出，國家情報法第二十三條還列明，若有國家情報工作機構的相關人員，因協助國家情報工作，其本人或者近親屬人身安全受到威脅時，「國家有關部門應當採取必要措施，予以保護、營救」。

有學者就認為，中國外交部近期發表聲明，要求釋放孟晚舟，實際上就屬於「營救行動」的一種，形同證明孟晚舟的另一種「國家身份」。

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