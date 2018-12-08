這個國家最討厭中國！ 調查：負面比例高達78％

日本首相安倍晉三（左）、中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

2018-12-08 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國研究機構皮尤研究中心（Pew Research Center）日前發布調查顯示，25個調查國家中，日本人對中國的負面感受比例最高，不喜歡者高達78%。

《產經新聞》報導，該調查於5到6月間進行，採電話訪問，有1016人受訪。只有17%的受訪日人覺得中國非常好，有78%的人回答了不太喜歡或不喜歡，負面比例在受調查25國中最高。

日本對中國好感度最高的時候是2002年日中建交30週年，當時有55%的人喜歡中國，之後開始直直落，2013年甚至有93%的受訪者不喜歡中國。報導指出，東海、釣魚台等問題讓日中關係緊張，影響民調結果。

報導指出，該研究也調查了包含亞太地區與美國對日本印象的調查，最喜歡日本的國家是菲律賓，受訪者正面回應比例達83%，最不喜歡日本的是韓國，僅35%正面回應。

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