日本政府擬封殺華為、中興 中國外交部跳腳：嚴重關切

日本政府擬跟進美國，排除華為技術與中興通訊的相關產品，中國外交部暴怒，跳腳表示「嚴重關切」。（美聯社）

2018-12-07 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕為確保國安通訊安全，日本政府擬跟進美國，通令各府省（部會）及自衛隊等排除華為技術（Huawei）與中興通訊（ZTE）的相關產品，中國外交部跳腳表示「嚴重關切」，要求日本不要做有損雙方互信和友好合作的事情。

綜合中國媒體報導，中國外交部今（7日）舉行例行新聞會，有媒體問到，日本政府相關人士透露，鑑於中國通信設備巨頭華為技術和中興通訊被指與中國情報機構有關，決定將這兩家公司的產品排除出政府採購清單，中外交部發言人耿爽表示，對於此項訊息表達「嚴重關切」。

耿爽聲稱，華為和中興公司長期在在日本合法經營，要求日方為中國企業在日運營提供公平的競爭環境，不要做有損雙方互信和友好合作的事情。

日本媒體報導指出，美國8月通過的《國防授權法》杜絕華為與中興的製品，澳洲及紐西蘭也明令排除華為等參加新世代「5G」通訊，日本政府擬跟進修改政府採購法排除「威脅國家安全保障的企業製品和服務」，為顧及中國感受，屆時將不點名2家公司，而採用「考慮到安全保障上的觀點」等措辭。

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