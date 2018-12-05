日本新防衛大綱 將記載添購及研發新武器

2018-12-05 23:12

〔中央社〕日本正在制訂新國防整備方針的「防衛計畫大綱」，預定中旬在內閣會議討論並決定。日媒報導，大綱可能載明將出雲號變身航母、添購尖端戰機和開發超音速長程飛彈等新武器。

日本富士晚報報導，內閣會議可能在18日制訂防衛計畫大綱以及中期防衛力整備計畫。日本政府今天召開有關安全保障與國防的專家學者懇談會，會上提出防衛大綱的草案。

報導說，新的防衛大綱內容可能記載要開發新型國防武器裝備。這包括可蒐集情報的大型無人機（無人潛水機）、以超音速飛行的長程飛彈，另外還要引進最尖端戰機F-35B等。同時，防衛大綱也將記載日本要加強太空的監視體制。

報導說，因為中國即將擁有多艘航空母艦，擴張在東海與南海的軍事霸權，日本政府認為有必要持續加強警戒，因此正考慮引進新的國防裝備。

讀賣新聞報導，日本政府今天召開有關安保及國防的專家學者懇談會，中旬要修訂完成的防衛大綱草案在會中被提出來討論，焦點包括日本海上自衛隊的「出雲號」護衛艦的航空母艦化、引進最尖端匿蹤戰機F-35B等。

相較於F-35A，F-35B可以在較短的跑道起降、垂直降落。雖然F-35B的續航距離比不上F-35A，但可運用於跑道比較短的機場。

報導說，因為還沒真正選定機種，所以新的防衛大綱可能只記載「將引進短程起降戰機」。

日本政府正在研議的是將現行的主力戰機F-15當中難以改善功能的約20架戰機換成F-35。除了已引進的F-35A，正考慮引進80架至100架F-35B。

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