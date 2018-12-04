中國新勒索病毒綁上「微信支付」 還竊支付寶等帳密

中國再度傳出勒索病毒肆虐，並且拒收比特幣，而是綁上中國人常用「微信支付」，要求受害者利用此管道支付贖金。（路透）

2018-12-04 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕繼「WannaCry」（想哭）後，中國再度傳出勒索病毒肆虐，並且拒收比特幣，而是綁上中國人常用「微信支付」，要求受害者利用此管道支付贖金，截至3日已知有2萬人受到影響。

綜合媒體報導，中國多家資安機構證實，中國出現要求用「微信支付」繳交贖金的勒索病毒，據「火絨安全」指出，該病毒名為「Ransom/Bcrypt」，入侵電腦系統後會將受害人在桌面的文件加密，同時利用帶有騰訊認證的程式來調用病毒代碼，以避開防毒軟體。截至本月3日，已有超2萬用戶受到影響，被感染電腦數量還在增長。

值得注意的是，該病毒不像最近一些勒索程式要求收取虛擬貨幣比特幣，而是要求受害者掃描電腦彈出畫面上的「微信」二維條碼，支付贖金人民幣110元（約新台幣500元），才可獲得解密鑰匙。由於相關程式界面都是簡體中文，且使用無法匿名的微信來收取贖金，「火絨」推測是中國人所為。

騰訊電腦管家安全專家稱，該勒索病毒的傳播源是一款叫「賬號操作V3.1」的易語言軟體，可直接登錄多個QQ帳號並進行切換管理。病毒散佈者也利用了如「海草公社多線呈閱讀7.0.exe」等程式作為工具。

除了加密電腦文件，該病毒還會竊取受害者的各類帳戶密碼，包括支付寶、淘寶、天貓、百度雲盤、京東、QQ帳號、163郵箱和阿里旺旺等，資安機構建議受害者盡快修改上述平台密碼。

微信今（4）日表示，第一時間已封鎖涉案作者帳戶、緊急凍結收款二維碼，強調微信用戶「財產和帳戶安全不受任何威脅」。

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