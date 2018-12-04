老布希忠犬守候靈柩 伴最後一程感動26萬網友

老布希的服務犬「薩利」（Sully）守在老布希的臨柩旁，完成最後任務。（圖擷取自推特）

2018-12-04 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍第41任總統老布希（George H.W. Bush）11月30日在德州休士頓家中辭世，享壽94歲。老布希的服務犬「薩利」（Sully）守在老布希的靈柩旁，完成最後任務，陪伴最後一程。

綜合媒體報導，「薩利」3日隨著老布希的遺體從德州搭程專機前往華盛頓特區，將靈柩停放在圓形大廳（Capitol Rotunda）到5日，供民眾瞻仰，5日將舉辦全國哀悼日，美國總統川普將會出席，美國全國也將會降半旗致哀，美股休市1天。

布希家族發言人麥格拉斯（Jim McGrath）在推特上發布一張黃色拉布拉多犬「薩利」趴在靈柩前的照片，並且寫著「任務完成」，讓許多網友動容，目前已有超過26萬人按讚。

美國非營利組織VetDogs今年6月安排2歲的「薩利」陪伴老布希，老布希妻子芭芭拉才在4月才剛去世。老布希患有帕金森氏症，從2012年開始需要使用輪椅，「薩利」能夠幫助老布希開門、取物，甚至在緊急時能按下求救按鈕。

「薩利」的名字來自傑斯利「薩利」蘇倫柏格三世（Chesley "Sully" Sullenberger III）機長，他在2009年成功讓受創飛機在紐約哈德遜河迫降，拯救所有150名乘客，湯姆漢克（Tom Hanks）所主演的電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」（Sully），就是改編這項真實事跡。

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