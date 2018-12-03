焚書拘人、立五星旗 中國正在對宗教進行前所未有的戰爭...

歷史悠久的嵩山少林寺在今年8月大動作舉行升國旗儀式，聲稱此舉是要加強國家意識，有中國網友說，這是1500年來首次。（路透）

2018-12-03 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國因在新疆設立「再教育營」、迫害維吾爾族人遭國際撻伐，但除了伊斯蘭教，包含基督教、佛教等宗教，也在習近平上任後，中共當局加強控制力道。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，在過去1年來，中共當局正在對宗教進行前所未有的戰爭，不但拘留大批穆斯林、強迫佛教徒宣誓效忠共產黨，甚至關閉基督教教會，尤其在習近平上任後，政府對宗教的鎮壓以驚人速度增加，2015年起推動所謂的「宗教中國化」，要求穆斯林、佛教徒和基督教領袖，將教義與中國社會主義思想融合。

從根源上切斷伊斯蘭教

中國在新疆建立了一個龐大的警察國家，據傳多達百萬維吾爾族遭監禁，只要展現出明顯的伊斯蘭教特徵，有面臨被捕風險，比如披面紗或蓄鬍；港媒《南華早報》爆料，在中國最大的穆斯林集中地銀川，當局聲稱製造噪音污染，禁止穆斯林每日禮拜儀式。

一名不願透露姓名的伊瑪目向《法新社》透露：「他們企圖從根本上切斷伊斯蘭教，現在兒童不能相信宗教，只能吸收共產主義思想。」

嚴密監控的基督宗教

中共當局對宗教的迫害不僅僅存在於伊斯蘭教上，據《美聯社》報導，對於信仰非官方認可的天主教及基督教，當局透過焚燒聖經、關閉教堂甚至直接下令，來強迫教徒廢棄信仰。

被允許開放的教堂，必須在建築物中安裝臉部辨識攝影機，牧師佈道內容也要給官員嚴密審查，同時在佈道過程中也要宣傳國家政策；9月梵蒂岡與中國簽署主教任命協議，引起國際關注，有批評人士認為，這協議把教廷的權力交給了共產黨。

少林寺1500年來首掛五星旗

連佛、道等與中國文化有更深淵源的宗教也不能倖免，中共限制西藏的宗教活動，監控西藏主要寺院的日常活動、限制信徒旅行和通訊，甚至以有恐怖主義嫌疑為由，恣意逮捕僧人，與新疆正在發生的狀況沒兩樣。

而中國政府要求宗教場所懸掛五星旗，歷史悠久的嵩山少林寺回應這項「倡議」，今年8月大動作舉行升國旗儀式，聲稱此舉是要加強國家意識，有中國網友說，這是1500年來首次。

前英國大使館官員認為，中國對宗教的強烈控制欲，是深怕宗教的基層組織，會挑戰他們的唯一權力，也擔憂外國勢力會藉機影響國內政權穩定，中共絕不能容忍任何其他道德或社會權威來源。

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