別浪費食物！ 馬來西亞擬立法開罰

馬來西亞副首相旺阿芝莎週日（2日）表示，政府正仔細探討擬定《浪費食物法令》，計畫對違法的業者和顧客施以罰款。（美聯社）

2018-12-03 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕珍惜食物！馬來西亞副首相旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）週日（2日）出席活動時表示，政府正仔細探討擬定《浪費食物法令》，計畫對違法的業者和顧客施以罰款。

綜合外媒報導，旺阿芝莎2日出席2018年馬來西亞農業、園藝和農業旅遊博覽會主持閉幕儀式，她在致詞時指出，平均每個大馬人每天浪費約1公斤的食物，呼籲民眾珍惜食物，拋棄浪費食物的陋習，相信此舉會間接幫助降低生活開銷。

旺阿芝莎表示，當局正從各角度仔細探討擬定《浪費食物法令》，以便對浪費食物的業者和顧客開罰；政府也計畫透過推行「大馬糧食銀行計畫」，讓大型超市剩餘的食物，例如麵包、蔬菜和水果等，可分配給有需要的人，預計在明年初實施。

大馬農業及農基工業部長沙拉胡丁阿尤布（Salahuddin Ayub）也證實，政府多個部門正在探討擬定《浪費食物法令》。他說，有一些國家已有類似法令。

沙拉胡丁阿尤布指出，大馬民眾浪費食物的情況很嚴重，特別是在齋戒月，在這期間有許多提供自助餐的酒店和餐廳每天丟棄大量食物。

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