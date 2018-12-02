習近平抵達阿根廷前 3名解放軍退休上將驚傳被捕

中國領導人習近平（左）抵達阿根廷參加G20峰會前，有3名解放軍退休上將驚傳被補。（美聯社）

2018-12-02 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平昨（1）日在阿根廷與美國總統川普展開會談，但在川習會前夕驚傳解放軍3名退休上將驚傳被當局關押，他們分別是前海軍司令吳勝利、前南京軍區司令蔡英挺，以及前中央軍委裝備發展部政委王洪堯。

綜合外媒報導，吳勝利在2017年曾被日本《共同社》報導被捕，但消息傳出後，官方均讓他在媒體前現身藉以澄清，外媒披露，吳勝利有浙江太子黨身分，過去在福建省的海軍基地出任司令，推測被捕應該屬實，但有高層替他緩頰，或是執法部門重情份，因此將他釋放。

報導指出，蔡英挺在2016年從南京軍區司令轉調軍事科學院長，在今年5月16日時，被香港《南華早報》爆出他官銜被連降8級，有傳言指出蔡與中國許多涉貪落馬的前軍隊高層有所往來，且其女兒與法國男子結婚也未得到上級許可，成為當局的眼中釘。

報導表名，王洪堯出身山東農村，在許多集團軍中穿梭，直到認識江澤民派系、被胡錦濤與習近平聯手拔掉的前上將徐才厚，才平步青雲，高升至裝備發展部政務委員，但後來被人檢舉不法才卸下職務。

目前3人被捕之事仍有待中國官方證實。

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