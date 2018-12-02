「黃背心」上街頭燒車佔凱旋門 法：考慮宣布緊急狀態

法國「黃背心」運動越演越烈，民眾上巴黎街頭焚燒車輛抗議。（法新社）

2018-12-02 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕法國「黃背心」示威運動從抗議燃油稅調漲，擴大為劇烈的反政府運動，昨（1日）更在巴黎市中心爆發嚴重衝突，共133人受傷、412人被捕，是法國10多年來最嚴重的市區抗爭。政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）今天表示，當局考慮宣布緊急狀態，防止動亂再起，並向示威團體喊話，希望能坐下來進行和平談判。

綜合媒體報導，這場沒有組織和領導人的抗議運動，透過社群媒體迅速串連，民眾穿上指揮交通用的螢光黃背心，在法國各地抗議不斷攀高的生活費和燃油稅調漲。

一批蒙面示威者昨天手持金屬棒和斧頭，在巴黎市中心街道燒掉十餘輛車，敲碎銀行和商店的玻璃門；凱旋門周圍也聚集大批民眾，並投擲爆裂物及煙霧彈，一度控制了凱旋門。由於有人在建築外部塗鴉、毀損內部擺設，凱旋門今天暫停開放一日。

面對民眾動粗，當地警方為控制局面，在香榭麗舍大道、羅浮宮博物館附近的抗議地點使用催淚瓦斯、水槍、眩暈手榴彈。巴黎第八區市長珍妮（Jeanne d'Hauteserre）表示，這是近年來最嚴重的內亂騷動，人民處於「起義狀態」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、總理和內政部長召開緊急會議，討論暴動情勢及如何和抗議人士展開對話。發言人葛里沃接受歐洲第一電台（Europe 1）訪問時表示，「我們必須思考能採取哪些措施，讓這些事件不再發生。」而宣布進入緊急狀態是政府的考慮選項之一，「絕不可能讓每個週末變成暴力聚會或例行活動。」

抗議活動從11月17日起開始發酵，行動規模不斷擴大，暴力情勢也越演越烈，甚至延燒到鄰國荷蘭、比利時，群眾穿上黃衣，上街頭抗議政府的高稅制和不合宜的政策。

歐洲自2008年金融危機以來，經濟陷入停滯，經過10年調整才逐漸好轉，但歐盟勞動市場仍面臨嚴峻挑戰，今年的失業人口約1700萬，多數基層民眾感受不到經濟成長帶來的好處。

這樣的背景下，加稅使得生活成本增加，對收入不滿意、找不到工作、家庭生活困難的人紛紛加入「黃背心運動」抗議，並得到廣大支持。

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