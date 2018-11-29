和中客爆爭吵 南韓7-11門口怒貼「中國人禁入」告示

南韓濟州島一間7-11在門口張貼寫有「中國人出入禁止」的告示，引發中國人不滿。（圖片取自微博）

2018-11-29 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國人口眾多，是各國亟欲搶食的觀光大餅，但也因中客在外不時行為不檢，引發當地住民反感。最近在網路上流傳一段影片，南韓一間便利商店門口大喇喇貼著一張「中國人出入禁止」的告示，令中國人反彈。

綜合媒體報導，南韓濟州島一間7-11在門口張貼寫有「中國人出入禁止」的告示，濟州華僑中國和平統一促進會會長崔勇勛批評，這樣的行為明顯是在挑釁中國人，即便這間超商地處較隱蔽的區域，但仍屬於鬧區，自然會有中國人看到。

崔勇勛電洽該分店想要投訴，店長卻不接電話，在和南韓7-11總部抗議後獲得回覆，指該分店店長因和一名中國客人在店內發生爭執，一氣之下才貼出告示，屬於店長個人行為，目前已將告示撤下。

有報導指，爭吵原因疑似是中國遊客結帳時朝店長扔零錢，引發對方不滿進而發生口角，店長才會貼出「中國人出入禁止」的告示。

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