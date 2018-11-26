太慘了！1公狗被4人吸毒後輪姦至死

無辜公狗被4毒蟲輪姦至死。（圖擷取自臉書）

2018-11-26 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕本月17日，印度孟買西瓦尼區的一處教堂附近，一名愛狗人士在草叢中發現一隻奄奄一息的公狗，生殖器遭到嚴重傷害，趕緊將牠送醫急救，事後訪查得知，這隻傷狗竟是遭到4人在吸毒後將牠輪姦至重傷，但是這公狗在21日治療無效死亡。

印度《德干先驅報》報導，一名愛狗人士在教堂附近餵養流浪狗時，聽到小狗嗚嗚的哀鳴聲，在草叢中找牠，發現牠的生殖器官被嚴重傷重，已經奄奄一息，趕緊將牠送往當地的保護動物組織AMTM接受治療；AMTM工作人員將牠命名為「勇氣」，希望牠能勇敢的活下去，但是，實在是受傷太重，牠還是未能挺過，於21日不治死亡。

這名愛狗人士訪查，有目擊者稱，這隻公狗的4隻腳都被綁住、口塞東西吊起來，被4名毒蟲在吸毒後從後輪姦，之後有人路過，毒蟲才匆匆逃跑，小狗被遺棄在現場。

AMTM事後將此事曝光，引發當地愛狗人士的撻伐。

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