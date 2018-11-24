民進黨大敗 日媒：中國恐再加強施壓...

日媒《產經新聞》指出，民進黨大敗將強化中國信心，證明其對台施壓的強硬路線是正確的，未來可能將乘勝推出其他促統措施。（法新社資料圖）

2018-11-24 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰開票進入尾聲階段，除了基隆市、桃園市、臺南市、新竹市與嘉義縣由民進黨拿下外，目前有13個國民黨縣市候選人自行宣布當選。日媒《產經新聞》指出，這將強化中國信心，證明其對台施壓的強硬路線是正確的，未來可能將乘勝推出其他促統措施。

報導指出，中國官媒《環球時報》今（24）日曾發表社論指出，不論縣市長結果為何，中國對台方針皆不會有所改變，但事實上，中國對台的統戰相關宣傳一直是習近平重視的項目，首要之務正是讓民進黨於2020年總統大選中失勢，因此不斷以兩面手法來加強對台控制。

在2016年政黨輪替後，中國拒絕台灣溝通，且讓台灣一連失去5個邦交國，並不斷於台灣周邊進行軍演，對台施加軍事壓力。除此之外，還公布31項惠台措施，企圖動搖台灣的輿論。

對此，民進黨高聲疾呼，中國的統戰宣傳正介入台灣的九合一大選，中方則反駁此說法毫無依據。不過，美國在台協會（AIT）主席莫健接受台媒採訪時警告，很顯然有在台灣的外部勢力試圖改變輿論、傳遞不實訊息。

除了對台施壓與散布假新聞外，中國也相當關注美國近來的親台政策，北京的政治研究者普遍認為，在經濟壓力不斷增強，且美國對台關係仍處於曖昧不明的情況下，對台政策不應過度謹慎。另一方面，本月底二十國集團（G20）高峰會即將舉行，在美國總統川普與中國領導人習近平會面後，中國對台政策可能將再度出現變化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/