傳教士非法入侵印度小島 慘遭原住民亂箭射殺身亡

2018-11-21 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕27歲美籍華裔的男傳教士趙約翰（John Allen Chau），於16日登上印度北森蒂納爾島（North Sentinel island），慘遭島上的原住民亂箭射殺。外媒指出，印度政府禁止任何船隻行駛該島嶼附近海域。當局已將此事列為謀殺案處理，並逮捕協助趙約翰登島的7名漁民。

綜合外媒報導，16日趙約翰先是搭乘當地漁民的漁船，再單獨划獨木舟前往北森蒂納爾島。沒想到一登上島嶼，就被當地原住民射箭攻擊。中箭後的趙約翰雖然想逃跑，卻被原住民用繩子勒住脖子後拖行。目擊事發經過的漁民次日返回時，在岸邊發現了已經死亡的趙約翰。

印度警方最後判定趙約翰死因為中箭身亡，將整起殺戮事件視為謀殺案偵辦，涉及協助趙約翰非法登島的7位漁民也被警方逮捕。外媒指出，趙約翰曾拜訪過附近島嶼，並透露自己非常想和島上原住民接觸。

北森蒂納爾島相當偏遠，被劃分於安達曼群島中，位在印度以東的孟加拉灣，印度政府為保護島上原住民部落文化與避免感染疾病，嚴格禁止所有人進入北森蒂納爾島，周邊海域也不准船隻航行，包含印度海軍。島上約有150位原住民，會攻擊任何入侵的外來者。

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