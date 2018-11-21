野蠻行為惹怒各國！外媒揭露中國在APEC有多囂張

中國國家主席習近平參加APEC。（路透）

2018-11-21 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕2018亞太經合會（APEC）領袖峰會已閉幕，原應在總結記者會上公布的領袖宣言破局，成為大會成立近30年以來首見，事後美中依舊針鋒相對。有美媒專欄作家撰文，揭露中國外交官在APEC期間種種惡行惡狀，被美國官員認為是令人厭惡的「發脾氣外交」。

《華盛頓郵報》專欄作家Josh Rogin發表文章，以「中國在APEC的發脾氣外交（Inside China's 'tantrum diplomacy' at APEC）」為題。內容提到，中國阻撓聯合宣言只是過去一週內的最後一次事件，會議期間，中國官方代表團進行一系列咄咄逼人、欺凌、偏執和奇怪的伎倆，企圖發揮支配地位，迫使其他所有人屈服。「他們走來走去，就像擁有這個地方，用欺凌來獲得想要的東西。」

Josh Rogin提到，中國的策略包括對國際媒體嗤之以鼻，在不請自來的情況下闖入政府大樓，用親北京的宣傳方式向當地首都莫爾茲比港報紙，甚至利用網路攻擊，阻擋美國代表團、副總統彭斯的發言。

街道插五星旗 大肆宣傳一帶一路

文章提到，訪問巴布亞新幾內亞期間，中國攻勢無所不在，莫爾茲比港的街道上插滿五星旗。美國官員透露，當地政府要求中國在APEC峰會之前，撤掉旗子，中方稱遵守規定，卻用紅色旗子取代五星旗。而沿著巴國首都一條主要大道上，有巨幅宣傳中共「一帶一路」的標語。不過在亞太經合組織的談話中，彭斯稱「一帶一路」為「一條窄路」和「一條單行道」。

阻止媒體採訪 只許中國官媒報導

此外，中國禁止各國媒體和當地媒體採訪習近平與太平洋島國領導人的會談，只允許中國官媒報導。一位美國官員就說，這是中共故意的，因為記者們會寫下中國的野蠻行為。

彭斯演說 媒體中心網路神秘斷線

Josh Rogin說，上週六狀況變得更糟，習近平和彭斯是峰會公開部分最後兩位官方發言人，他們在遊輪上發表講話，多數記者在岸上國際媒體中心。彭斯開講5分鐘後，媒體中心的網路卻出現問題，媒體無法聽到、報導彭斯講話。然而，彭斯演講完後，媒體中心網路神祕地恢復正常。美國官員表示，雖然無法確定是否中國所為，但他們正在調查。

硬闖PNG外長辦公室 會議中吼叫

接下來事情變得更加瘋狂，APEC成員國就聯合宣言進行閉門談判，中國官員對他們在談判中的表現不滿，要求與巴布亞新幾內亞（PNG）外交部長舉行會談被拒，中方官員卻到PNG外交部並試圖硬闖外長辦公室，外長打電話給當地警察將其趕走。美國官員還透露，在官方會議中，中共官員大吼大叫，認為遭到各國針對。

聯合宣言難產 中方卻熱烈鼓掌

有美國官員表示，除中國外，所有20個國家同意聯合宣言，但遭中國代表團反對，中方官員在會議期間發表長篇大論消耗時間，當峰會宣言難產，駐紮在主會場附近一個房間內的中方代表團開始鼓掌。

Josh Rogin最後說，從中國政府錯誤的「悲喜劇」中可得出三個結論：首先，中國官員的行為越來越厚顏無恥。其次，中國的偏執和過度敏感，清楚表明中國政府感受到美國及其盟國的壓力。第三，中國的行為導致其和他國漸行漸遠。