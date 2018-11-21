郭文貴記者會 前白宮首席策士班農主持背書「他所說都是真的」

前白宮首席策士班農（右）今天主持中國流亡富商郭文貴（左）的國際記者會，並為郭文貴的指控背書。（路透）

2018-11-21 00:19

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴在美東時間20日上午10點（台灣時間晚間11點），於紐約皮埃爾酒店（Pierre Hotel）舉行國際記者會；前白宮首席策士班農（Steve Bannon）出席主持記者會，強調郭說的每個與中國政府有關的事情都是事實，並表示郭將在記者會後成立1億美元的基金，來幫助受迫害的家庭及個人。

班農在記者會開場時表示，這場記者會是為了中國和美國人民舉行的，很多中國人正在被失蹤、被逮補、被自殺、神秘死亡，沒有千人也有百人，他說這些都不是單一的事件，不論男女，而且是跨境的。

班農表示，郭不能容忍這樣的情況，他將帶來真相，確保中國人民不再受中國政府、中國共產黨所害；班農說，郭今天開記者會將解釋說明，一家中國公司，突然變成全球最大的公司之一，重要的是到底是誰受惠，且到底發生了什麼事。

班農激動表示，他們說郭文貴是騙子，甚至上法庭告他，他們將發現自己大錯特錯，郭將作出積極行動；班農更進一步為郭背書，強調郭說的每個與中國政府有關的事情都是事實、都是真的。另外，更重要的是，郭將在這場記者會後成立1億美元的基金，幫助這些受迫害的家庭和個人，班農表示，這只是剛開始，將需要幾年的時間來努力。

記者會主題為中國海航集團（HNA）前董事長王健之死與海航背後真相，郭先前指出將和主持人班農，一起揭露更大的中國政權黑幕；郭曾在多支影片當中稱讚班農是個「天才」，且佩服他的嚴謹程度，每個文件的每個字都仔細修改。

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