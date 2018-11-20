加州野火將迎甘霖 美氣象局：恐引發泥流妨礙搜救

加州北部坎普野火仍未完全受控。（歐新社）

2018-11-20 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州月初爆發歷史性野火，造成至少79人死亡，699人失蹤，美國氣象單位指出，當地近日終將降下大雨，可望阻止火勢蔓延，不過大量降雨引發的泥流恐造成搜救及死難者遺體鑑識工作受阻。

綜合外媒報導，由於加州部分地區久未降雨，炎旱等因素有利野火蔓延，至今仍未完全受控。美國國家氣象局預報，當地週三（21日）將迎來甘霖，有望遏止部分災區的熊熊火勢，消防人員也可藉機重新取回對火區的控制，對撲滅整體災情相當有利。

不過，美國氣象預報員克爾斯（Eric Kurth）於當地時間19日表示，本次野火重災區的天堂鎮及鄰近地區位於預期降雨區域，短時強降水可能導致泥流，而野火肆虐後的廢墟結構鬆散，有可能受泥流影響而引發大量土石流，對進行中的搜救行動造成負面影響。

根據《CBS News》公布的統計數據，截至當地時間週一（19日）晚間，加州北部「坎普野火」（Camp Fire）共造成至少79人死亡，699人下落不明，焚毀15.1萬英畝土地；南部的「伍爾西野火」（Woolsey Fire）則造成3人死亡，焚毀9.7萬英畝土地。