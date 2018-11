舉手投足都是戲！報導脫歐新聞 手語師表情超不爽

2018-11-16 20:54

〔即時新聞/綜合報導〕英國近年來正在進行脫歐行動,此決定卻在社會引來兩極化的反應。日前英國和歐盟協商代表達成脫歐草案共識,草案也已得到英國內閣支持,不過一位手語翻譯在講解脫歐共識時,臉上卻露出誇張的表情,意外成為網友熱議對象。

綜合外媒報導,《BBC》日前在報導英國脫歐新聞時,找來一位手語翻譯。不過這位手語翻譯似乎對於英國將脫歐相當有意見,她在進行翻譯的同時,臉上不斷露出誇張的表情。有網友於是將《BBC》這位手語翻譯的畫面錄下,並貼到推特上,該網友直言,這位翻譯完美呈現英國脫歐所帶來的麻煩狀況。

這段影片現在已經引來超過270萬人次點閱,許多人看了都笑翻,「真的很好笑!」、「太經典了!」、「她讓大家都知道脫歐這場鬧劇。」、「她的翻譯淺顯易懂。」、「表情說明一切。」

相關影片請見:

The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN