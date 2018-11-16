舉手投足都是戲！報導脫歐新聞 手語師表情超不爽

一位手語翻譯在講解脫歐共識時，臉上露出誇張的表情。（圖擷自推特）

2018-11-16 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國近年來正在進行脫歐行動，此決定卻在社會引來兩極化的反應。日前英國和歐盟協商代表達成脫歐草案共識，草案也已得到英國內閣支持，不過一位手語翻譯在講解脫歐共識時，臉上卻露出誇張的表情，意外成為網友熱議對象。

綜合外媒報導，《BBC》日前在報導英國脫歐新聞時，找來一位手語翻譯。不過這位手語翻譯似乎對於英國將脫歐相當有意見，她在進行翻譯的同時，臉上不斷露出誇張的表情。有網友於是將《BBC》這位手語翻譯的畫面錄下，並貼到推特上，該網友直言，這位翻譯完美呈現英國脫歐所帶來的麻煩狀況。

這段影片現在已經引來超過270萬人次點閱，許多人看了都笑翻，「真的很好笑！」、「太經典了！」、「她讓大家都知道脫歐這場鬧劇。」、「她的翻譯淺顯易懂。」、「表情說明一切。」

相關影片請見：

The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN — Ell Potter （@Pottell） November 15, 2018