整間學校都是他的挖礦機！ 中國校長偷接電力爽挖以太幣

中國湖南一間學校的校長雷華，偷接學校電力去挖以太幣。（彭博）

2018-11-10 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕竟然有這款校長！中國湖南一間學校的教師們，發現電費高得很可疑，因此將狀況上報給校長雷華，得到的回答是空調設備太耗電，但結果其實是雷華偷接學校電力去挖以太幣！

據《BBC》報導，雷華最初花了1萬人民幣（約新台幣4.4萬元）買了1台採礦機放在家裡，但當他看到用電量暴增後，決定搬到學校使用，接著從2017年夏季到2018年夏天，他在校內的電腦機房一共安裝了8台採礦機，

副校長發現此事後，也參與了大挖礦計劃，在今年1月份為自己購入了電腦機房的第9台機器。校內的網路受到採礦影響經常過載，嚴重干擾了教學。由於學校不分晝夜總是有電器運作的「嗡嗡聲」，終於讓此事曝光。

校長雷華於10月被解僱，副校長則被記上警告，負責紀律檢查的地方當局正在追回不法所得。Hacker House的網路安全專家希基（Matthew Hickey）表示，9台採礦機的噪音相當明顯，可悲的是，人們為了最大化採礦收入，往往會想方設法竊電。

事實上，運用公家機構電力來挖加密貨幣的例子層出不窮，俄羅斯一處極機密核彈頭設施，在今年2月就有幾名科學家竊電挖礦而被逮捕。