遊客身分仍不得入境 《金融時報》主編馬凱遭香港全面封殺

香港外國記者會（FCC）副主席馬凱遭港全面封殺。（路透）

2018-11-09 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港外國記者會（FCC）副主席、英國金融時報（FT）亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet），先前遭港府拒絕續發工作簽證，讓外界對香港新聞自由是否因中共影響逐漸式微感到憂心，現在更傳出馬凱即便以旅客身分到港，仍遭官方拒絕入境。

綜合外媒報導，馬凱週四以旅客身分到港時，遭港入境處職員問話數小時，最後拒絕他入境。香港眾志秘書長黃之鋒表示，港府拒續發工作簽證給馬凱已十分可笑，嚴重損害香港新聞自由，如今就連對方以遊客身方來訪都被拒絕，無疑是一個想要消抹所有反對聲音的獨裁決定，他呼籲國際社會關注香港自由，保障其國民在港的權益。

馬凱曾以FCC副主席身分，邀請主張港獨的「香港民族黨」召集人陳浩天發表演說，宣揚只有「獨立」才能為香港帶來真正民主，疑似因此觸怒當局。

英國外相韓特（Jeremy Hunt）當時表示，在當局沒有說明的情況下，合理懷疑拒發簽證的決定是出於政治動機。

香港特首林鄭月娥則說，自己不願就「個案」對外發表個人看法，強調香港特區的決定是按照「國際慣例」，舉凡可能有礙國家發展的港獨促進活動，均會被香港拒於門外，是否要核發工作簽證給馬凱是港府入境處依循《基本法》判定。