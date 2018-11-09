貿易戰恐讓霧霾更可怕！ 南韓環團考慮告中國政府

南韓害怕中國會因貿易戰放寬空污管制政策，讓南韓今年冬天的霾害比往年更為驚人。圖為中國霧霾。（法新社）

2018-11-09 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國霾害問題嚴重，南韓從本月3日起就逐漸受到華北地區霧霾影響，當局甚至對此在本月6日發布警報，首爾地區當時的PM2.5濃度飆到93μg/m3，韓方憂心中方會因貿易戰增加製造量，今年冬天恐讓韓國壟罩在空污當中；韓國環保團體對此也打算對南韓、中國政府提告。

根據《自由亞洲電台》報導，中韓2國從6月起共創「環境合作中心」，希望藉由探討、交流雙方的氣象資料，來抑制霾害對南韓的影響，韓方環境財團律師池賢英認為，中國坦言其國內對空污影響甚鉅，卻遲遲不與韓國進行更密切的環境改善合作；韓方希望中國提供全國大氣資料，但4個月來，中方都說還在整理數據。

韓國本月6日發布警報時，就有256位民眾進入青瓦台官網請願專區，希望當局透過外交手段解決空污問題，南韓政府目前害怕中國會因貿易戰放寬空污管制政策，全力加速生產，韓國氣象中心預測，2018年入冬後發生的霾害恐將比以往更可怕。

南韓環保團體過去就曾已集體求償的方式，對中國提出民事損害賠償官司，進期內更打算重新提出告訴，對象包括中國與南韓當局，不過，依照過去的經驗，民事求償對象須遵照國際法規範，該法不認為國家可列為民事官司被告，因此想走法律途徑還有待商議。