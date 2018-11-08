貿易戰受傷！外銀分析師：中國出口貿易明年恐急速惡化

外銀分析師認為中國出口貿易，明年恐急速惡化。（法新社）

2018-11-08 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰持續進行，若態勢不見好轉，美方對價值2000億美元（約台幣6.1兆元）的中國商品，關稅加徵幅度很可能從明年起提升到25%；有外銀分析師評估中國市場展望後，認為中國明年的出口貿易訂單恐會急遽減少，部分中資企業也因此開始裁員、逃離中國。

根據《南華早報》報導，渣打銀行首席中國經濟學家丁爽（音譯，Shuang Ding）認為，許多中國企業的生產高峰期可能只會持續到年底，明年的情況可能會急遽惡化，因為中國出口商將面臨雙重打擊，一方面是新訂單減少，另方面是既有的訂單大幅降低。

少數披露貿易戰對中國會有負面影響的廣州海鷗衛浴用品股份有限公司指出，他們每12小時就會輪班，加緊生產步調，以便在明年初之前確保他們產品能輸出到美國；有分析師認為，這就是為何在今年前9個月，包括美方祭出關稅措施後，中國出口能夠依然強勁的原因。

但分析指出，一旦中國出口商手上的訂單完成，「這些工廠會做些什麼？特別是如果美國客戶考量額外的關稅成本，減少甚至停止訂單」，許多中國製鞋、服飾出口商，已將生產線移出中國以避開貿易戰，同時裁撤中國人力，直接從海外雇用當地廉價勞力。