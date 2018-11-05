這輩子沒見過男總理 德國年輕人：男性恐難勝任

根據德國媒體的調查，德國1995年後出生的年輕人，因為從沒見過男性擔任總理，普遍不認為男性有足夠的能力勝任總理一職。圖為德國現任總理梅克爾。（資料照，彭博）

2018-11-05 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕在我們的社會中，似乎習慣了國家領導人通常都是男性擔任，但是德國媒體調查卻發現，德國不少大約23歲以下的（1995年後出生）的年輕人，因為從沒見過男性擔任總理，普遍不認為男性有足夠的能力勝任這個職務。

德文中總理一詞「Kanzler」是陽性名詞，只能用在男性總理身上，現任總理梅克爾在13年前上任後，德文中才出現了新單字「Kanzlerin」，專指女總理。根據德國《世界報》（DIE WELT）報導，因為梅克爾已經統領德國政壇13年，德國不少未滿23歲的年輕人，打從懂事以來，幾乎沒聽過陽性名詞「Kanzler」，在德國年輕人的印象裡，總理好像理所當然是女性。

德國《世界報》訪問多名德國年輕人，對於男性擔任總理有什麼看法？1名13歲男孩說，「穿西裝、打領帶的總理好奇怪」，男孩認為男性愛喝酒、愛吃肉，責任感普遍較低，「無法勝任」領導國家的工作；另1名17歲的受訪女孩則批評，「從演化的角度來看，男性本來就難以勝任，這（能否勝任總理）似乎與性別有關」。但也有15歲的女孩看法較為中立，認為儘管男性總理候選人比較難獲得支持，他仍有權利參選。

德國總理梅克爾上月29日宣布2021年任期屆滿後，將不再尋求連任，讓德國政壇掀起接任者之爭，但德國過去13年皆由女性擔任總理，年輕一代似乎對於男性領導者的信任感較低，也不太習慣。