「熊本熊」不是熊、也不叫熊本熊！ 官方正名「酷MA萌」

「熊本熊」的官方中文名稱其實是「酷MA萌」，卻因正式稱呼不夠普及而讓熊本縣政府很困擾。（資料照）

2018-11-05 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名吉祥物「熊本熊」在2010年誕生，由九州熊本縣出身作家及設計師受當地政府邀請創作而成，在海外也廣為人知，其日語名稱為「くまモン」，英文則叫「Kumamon」，至於中文的正式官方名稱是「酷MA萌」而非「熊本熊」，事實上他也「不是熊」。

據《朝日新聞》報導，為了解「酷MA萌」人氣有多旺，記者日前在熊本市中央區的「酷MA萌廣場」進行街訪，詢問來自中、港、台及馬來西亞等50名來自華語圈的觀光客，平常都是如何稱呼酷MA萌，結果高達43人選擇「熊本熊」，更有台灣民眾表示，根本沒聽過酷MA萌。

報導指出，酷MA萌拿下2011年的「吉祥物大獎」後，人氣迅速竄高，而熊本縣政府在2013年與中國上海事務所的職員商討，決定將「酷MA萌」定為官方中文名，未料「熊本熊」的稱呼更受粉絲青睞。

熊本縣知事蒲島郁夫曾在2014年出版新書《私がくまモンの上司です》，台灣譯名為《我是熊本熊的上司！》，自此他的華文名字變成熊本熊，但熊本縣的秘書卻回應，「為何翻成熊本熊，我們也不太清楚。」實際上，酷MA萌的角色設定也不是熊，而是一名「熊本縣公務員」。

熊本縣相關負責人坦言，「酷MA萌的週邊商品正處於海外市場開拓階段，目前熊本熊的稱呼確實比較普遍，未來將會一步步推廣『酷MA萌』這個官方名稱。」