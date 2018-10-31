電視節目挺台獨中國氣噗噗 波蘭回應：國民有言論自由

波蘭電視節目上一群人手中都舉著「對中國說NO，對台灣說YES」的牌子。（圖擷自YouTube）

2018-10-31 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭的電視節目日前公開支持台灣獨立，更在節目中大酸中國，引發中國媒體不滿，波蘭駐中國大使館發表聲明，指波蘭公民言論自由受憲法保障，政府不能限制。

波蘭駐中國大使館30日發表2點聲明，當中提到波蘭政府於政策面始終遵照中國規定的原則，但也說明波蘭憲法保障所有公民的言論自由，政府並不具有箝制言論自由的資格，因此對於出現在YouTube的電視節目內容，波蘭政府並不會給予評論或建議。

波蘭「Idź Pod Prąd TV」先前在節目中公開支持台灣，影片開頭找來一位會講中文的波蘭人表示「我們波蘭人希望台灣能夠獨立，對中國說NO，對台灣說YES」，節目男主持人提到，2018年是波蘭100週年獨立紀念，他們也鼓勵台灣宣布獨立。之後節目上更出現8位手中都舉著「對中國說NO，對台灣說YES」牌子的波蘭人，力挺台灣獨立。

行政院長賴清德30日赴立院備詢前被問及此事，賴清德則說，這代表「德不孤必有鄰」，波蘭電視台的報導，等於認同台灣為主權獨立國家，人民有權決定自己生活方式。

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