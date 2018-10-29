Say Yes！波蘭電視節目用中文說力挺「台灣獨立」

節目上一群人手中都舉著「對中國說NO，對台灣說YES」的牌子。（圖擷自YouTube）

2018-10-29 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中共不斷在國際地位上打壓台灣，讓許多國家不敢支持台灣。不過有波蘭的電視節目日前公開支持台灣獨立，更在節目中大酸中國，引來台灣網友熱議。

最近波蘭「Idź Pod Prąd TV」在節目中公開支持台灣，影片開頭找來一位會講中文的波蘭人，她表示「我們波蘭人希望台灣能夠獨立，對中國說NO，對台灣說YES。」節目男主持人隨後提到，今年（2018）是波蘭100周年獨立紀念，波蘭曾為了許多國家的獨立進行努力，因此現在波蘭希望支持台灣對抗中共，他們也鼓勵台灣宣布獨立。

波蘭節目主持人在鼓勵完台灣後，更戴起一頂紅色帽子，上面有著「讓中國再次落敗」（Make China lose again）的字樣。之後節目上更出現8位波蘭人，他們手中都舉著「對中國說NO，對台灣說YES」的牌子。

影片結尾還有一位波蘭人向鏡頭表示，台灣為了獨立、公投而努力，波蘭人會為台灣人祈禱，而且會完全支持，「上帝祝福你們。」

許多台灣網友看到波蘭人的支持後都熱議，「台波友好。」、「有種。」、「太感謝！」、「波蘭好可愛。」也有網友大酸中共，「中國人又要找什麼能抵制波蘭了。」、「中國又要崩潰了。」

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