載189人客機墜海 印尼財政部：有20位官員搭乘此航班

印尼獅航一架J波音737 MAX8客機今早墜毀在爪哇島外海，乘客家屬著急等候親人的消息。（法新社）

2018-10-29 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅航（Lion Air）一架J波音737 MAX8客機今早墜毀在爪哇島外海，機上共載有189人，初步查證無台灣旅客，不過印尼財政部表示，有20名官員乘坐了這架失事班機。

綜合外媒報導，印尼獅航JT610航班在起飛後僅13分鐘就失聯，隨後印尼救難單位證實這架波音737 MAX8已經墜毀在爪哇島外海，機上共載有178名成人、1名兒童、2名嬰兒以及8名機組人員，失事地點周圍發現了包含座椅在內的客機組件、救生衣以及乘客私人物品，也發現了部分罹難者殘骸。

失事原因還有待調查，不過印尼民航局局長稱，飛機失事前，機長曾要求返航，塔台允許，但飛機隨即失去聯繫；目前乘客名單尚未公布，不過印尼財政部表示，有20位官員乘坐了這架失事班機。

獅子航空聲明指出，機長、副機長分別有6000、5000小時的飛行經驗，而失事的波音737 MAX8是今年製的新客機，8月交付給獅航，累積約800小時飛行時數，這也是該機型的首次空難意外，波音表示對此意外感到遺憾，正「密切關注」事件發展。