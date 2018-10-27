美俄情勢詭譎 俄羅斯承認：正在為戰爭做準備

俄國表示，他們正在為戰爭做準備，以防止美國的侵略。圖為俄國總統普廷。（美聯社）

2018-10-27 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國指控俄羅斯自2014年起不斷違反「中程飛彈條約」，鷹派人士更直言俄羅斯正在為戰爭做準備。對此，俄羅斯官員反擊，稱俄確實是在為戰爭做準備，但那是為了要防止美國的侵略。

根據俄媒《RT》報導，俄羅斯外交部防止核擴散暨軍備控制副主任Andrey Belousov，當地時間週五在聯合國公開表示，俄羅斯確實正在為戰爭做準備，這樣才能保護人民對抗美國侵略，「我們是為了本國的領土完整、原則、價值和人民在做準備」，Belousov強調，俄羅斯與美國不同，他們無意尋求對抗，諷刺地說，「俄羅斯是為了戰爭做準備，美國則是準備要進行戰爭。」

「中程飛彈條約」由美國和前蘇聯於1987年簽署，禁止美蘇兩國擁有、生產或試射可裝載核子與傳統彈頭、射程500至5500公里（亦即短、中、遠程）的所有陸基飛彈，但海基與空射飛彈不在此限。

俄國總統普廷也對美國有意退出「中程飛彈條約」一事表態，強調美國退出條約後若想在歐洲部署飛彈，那些同意讓美國放置飛彈的歐洲國家就得有心理準備，他們的國土將成為攻擊的目標之一。