土耳其總統談哈紹吉案少新內容 沒說的也很重要

2018-10-24 00:30

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天發表談話，首度詳談沙烏地阿拉伯記者哈紹吉遭殺害案，要求沙國交代涉案者身分並究責，但他僅提出若干新細節，其他內容多已在土國官員私下簡報時曝光。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）這項談話，沒有說出的部分與他說出的一樣重要。

艾爾段談話摘要如下：

●10月1日，即哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害的前一天，一支由3名沙烏地阿拉伯人組成的小組包機抵達土耳其伊斯坦堡後，入住一家旅館。沙國駐伊斯坦堡領事館同日派出一組人馬，赴貝爾格萊德（Belgrad）及雅洛瓦（Yalova）的林地執行偵察任務。

●哈紹吉於10月2日遇害當天，又有12名沙烏地阿拉伯人分兩批抵達伊斯坦堡，分別為3人及9人一組，後者成員包含若干將領。

●哈紹吉2日抵達領事館前，館內的安全監控攝影機已被切斷電源。

●這些沙烏地阿拉伯人派人喬裝成哈紹吉，前往伊斯坦堡的不同地點。據美國有線電視新聞網報導，在哈紹吉抵達領事館後約90分鐘，「假哈紹吉」即由領事館後門離去。

●沙烏地阿拉伯坦承涉及哈紹吉命案後，沙國國王沙爾曼（King Salman）告訴艾爾段，沙烏地已逮捕18人，其中15人是先前被指認出從利雅德搭機飛往土耳其的小組成員，另3人則是領事館工作人員。

●艾爾段認為在沙烏地阿拉伯無法進行超然獨立調查，並要求嫌犯在土耳其受審。艾爾段說，當前這種狀況是否適用提供外交豁免權的維也納領事關係公約（Vienna Convention on Consular Relations），也是「尚待辯論的問題」。

艾爾段未提到的內容如下：

●媒體曾報導有段顯示哈紹吉遭施以酷刑及殺害的錄音，但艾爾段談話中並未提到此事。

●艾爾段今天僅說凶嫌「手法凶殘」，但未詳述哈紹吉究竟是如何喪生。土耳其官員曾告訴美國有線電視新聞網，哈紹吉遭人肢解。也有一名土國官員告訴「紐約時報」（New York Times），其中一名沙烏地阿拉伯人帶著骨鋸抵達領事館。

●艾爾段未指名道姓提起外界指控涉案的沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），僅說沙爾曼國王在本案調查上會充分合作。