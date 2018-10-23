日政府將允許工作至70歲 但65歲還是可以領退休金

2018-10-23 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕面對高齡化日趨嚴重的日本社會，日本首項安倍晉三在10月22日，於首相官邸召開的未來投資會議上表示，將鬆綁現行的退休限制，讓原本法定退休年齡60歲，但有意願工作者可再工作至65歲之規定，再上修至70歲；安倍晉三表示，「將根據老人的意願及特性，允許有多種選項的修改方向進行討論。」

綜合媒體報導，雖然日本目前的法定退休年齡是60歲，不過65歲才可以開始領取退休金，而日本為了顧及有意願繼續工作的老人，也制定了《高年齡者僱用安定法》，規定若屆齡退休者有意願繼續工作，企業有義務以延遲退休年齡、引入繼續雇用制度或是廢除退休制等3種方法中，選擇一種方法來繼續雇用老年人至65歲。

日本受少子化影響，人口老化的威脅日趨嚴重，預計日本在2040年的總人口將會從目前的1.27億人，縮水至8800萬人；而日本人的平均年齡又位居世界之冠，日本人口問題研究所研究指出，到了2040年時，60歲以上的人口將增加530萬人以上，但15~64歲的工作年齡人口則減少多達1750萬人，但日本政府調查，有約6成的民眾希望在65歲後還能繼續工作，不過因老年人的薪資會大幅下降，所以大多數人還是選擇領退休金過活。

未來投資會議的與會官員除了一致同意「65歲開始領取退休金的現行制度不變」外，也決定僱用年齡提高的政策將分階段實施，在一定的規則下允許企業自由裁量；不過日本網友對此表示「我會在領退休金前先去世」、「跟政治人物不一樣，有多少人可以工作到70歲？當然這樣可以讓老人覺得自己還有用處，但讓人民能在老年時過著更好的生活，這不是政府的工作嗎？」、「然後給年輕人的工作機會又會縮水，新的就業冰河期要來了」、「這就是不想給退休金的意思啦」。