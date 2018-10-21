阿富汗國會大選 自殺式炸彈攻擊投票所 累計已死130人

阿富汗舉行國會大選，首都喀布爾的一個投票所遭到自殺式炸彈攻擊，多人死傷，安全部隊抵達維安。（路透）

2018-10-21 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗舉行國會大選，但暴力襲擊和混亂事件持續發生。昨天甚至發生火箭砲攻擊投票所，在首都喀布爾一個投票所遭到自殺式炸彈攻擊，造成最少15人死亡、逾25人受傷慘劇，而在全國，累計的死傷人數超過130人。

綜合媒體報導，阿富汗於昨天開始進行國會大選投票，但是，各地發生多起爆炸案，造成嚴重死傷，大部分的攻擊鎖定在首都喀布爾，其中一個投票所，被自殺式炸彈攻擊，造成10名平民和5名警員喪命，超過25人受傷，為當地投票日多宗襲擊事件中最嚴重的一宗。

阿富汗國會大選已延宕3年之久才舉行，但塔利班（Taliban）早前也發出警告，要阿富汗選民抵制投票，以保護自身生命安全，就在緊張聲中，國會大選投票還是登場，但混亂狀況不斷，許多投票所因技術問題（如選民名冊遺失或不完整）和選務人員不足，根本沒有開放，還有很多投票所延後開放，最長時間是逾時6小時還關閉。

這次高達900萬人登記投票，很可能有不少人受到暴力壓力而不投票，不過還是不少選民堅持投票，諸多投票所外還是大排長龍，等著投票。