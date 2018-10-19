他的器官不見了！魂斷埃及 英國男返國驗屍竟缺了腎和心

2018-10-19 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子漢弗萊斯（David Humphries）今年9月和家人在埃及旅遊時不幸突然發病身亡，埃及醫院強制驗屍，相驗報告沒顯示遺體異常。家屬不相信結果，遺體運回英國後再度驗屍，赫然發現遺體中少了腎臟和心臟。家屬猜測，心臟有可能攸關漢弗萊斯的死因，但現在他們永遠不會知道真相了。

綜合外媒報導，62歲的漢弗萊斯與家人在9月前往埃及旅遊，因胸口疼痛，被送往當地醫院診治，醫師開給了一些抗生素藥物，就讓漢弗萊斯離開；服藥幾天後，漢弗萊斯並未好轉，和外孫玩耍時，一頭栽進游泳池中，雖然被家人緊急送醫，仍回天乏術，不幸身亡；女兒古道爾（Anita Goodall）認為，是醫院治療不當，才害父親魂斷異鄉。

醫院在漢弗萊斯死後，堅持要進行驗屍，並強調是警方作業需要，家屬只好妥協，不過解剖報告顯示，漢弗萊斯的遺體並無異常；家屬不相信結果，將遺體運回英國檢查，卻驚見其中少了腎臟和心臟。

家屬傷心表示，埃及人相信，如果沒有心臟就不能安息，無法理解為什麼他們會這樣對待我們的家人；家屬也猜測，心臟很有可能是漢弗萊斯死亡的原因，但現在永遠不會知道真相了。

報導也指出，埃及存在龐大的非法器官市場，有組織靠著交易器官賺取數百萬美元，相當台幣上千元，今年埃及已經有37人參與非法交易獲罪。