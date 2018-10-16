密謀政變習大帝！前中央軍委房峰輝、張陽黨籍被拔

中共今日開除張陽（左）、房峰輝（右）的黨籍。（美聯社）

2018-10-16 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕同為中共前中央軍委委員、解放軍上將，房峰輝及張陽2人，去年傳因謀劃政變習近平不密遭逮，張2017年11月在家中上吊身亡，房則被移送軍檢，當局今（16）日宣告開除他們的共產黨黨籍，先前就已將他們上將軍銜廢除。

綜合外媒報導，中國官方今宣布，房峰輝與自盡的張陽2人，「涉嫌行賄、受賄、巨額財産來源不明犯罪」，違反中國共產黨第18次全國代表大會做出的廉潔決議，不但當雙面人，在生活、經濟、政治面更是「品行低劣」，丟盡解放軍與共產黨面子，因此決定將2人踢出共產黨。

張陽與房峰輝於去年中國19大前傳因密謀政變計劃曝光，張擔心受官方不人道對待，同年11月先行一步在家上吊死亡；當時為中共中央軍委聯合參謀部參謀長的房，案發後遭逮並於今年1月先被以涉行賄、受賄為由，拔除全國人民代表大會代表資格，而當局今進一步將2人冠上財產來源不明罪，同時宣告開除黨籍。

在今年1月時，有知情人士透露房、張與其他同夥，計劃用1976年抓捕「四人幫」的手段控制習近平，並逼迫其下台；房、張分別是有「西北狼」之稱的解放軍上將郭伯雄，與有「東北虎」綽號的上將徐才厚2人的親信。郭、徐計畫掌權，不料習近平上任後，先是將徐才厚、郭伯雄收監，房峰輝、張陽也接著中箭落馬。

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