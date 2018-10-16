微軟共同創辦人癌症逝世 保羅艾倫享壽65歲

美國科技巨擘微軟（Microsoft）共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen），15日由於非霍奇金氏淋巴瘤的併發症，死於美國西雅圖，享壽65歲。（美聯社資料照）

2018-10-16 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘微軟（Microsoft）共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen），15日由於非霍奇金氏淋巴瘤的併發症，死於美國西雅圖，享壽65歲。

綜合媒體報導，艾倫家屬的聲明指出，許多人都知道艾倫是一名技術專家和慈善家，但對他們來說，他是一位深受愛戴的兄弟和叔叔，也是一位特別的朋友，他在各領域都是了不起的人物。

現任微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，艾倫為微軟和科技業做出巨大貢獻，他也從艾倫學到很多，並且持續受到艾倫的思想啟發。納德拉說，作為微軟的聯合創始人，艾倫以他自己的方式，創造了驚奇的產品，艾倫改變了世界。

艾倫在1975年與比爾蓋茲在新墨西哥州的阿布奎基，共同創立微軟公司。艾倫也是世界上最富有的人之一，截至15日下午，他在富比世2018年的億萬富豪榜上排名第44位，估計淨資產超過200億美元，他也是NBA波特蘭拓荒者隊和NFL的西雅圖海鷹隊的老闆。