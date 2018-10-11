要中國交出「讓步清單」！ 美方嗆：否則G20王不見王

美方消息人士表明，中國若拿不出具體「讓步清單」，川普不可能在G20大會與習近平溝通。（路透）

2018-10-11 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普9日表示，中國雖然希望與美國達成協議，但中國尚未做好準備，雙方有幾次會議被取消。有美方消息人士表明，在今年的20國集團高峰會（G20）召開前，中國如果拿不出具體「讓步清單」，川普不可能與習近平進行溝通。

根據《金融時報》報導，2名不願具名的美方消息人士指出，中國目前已擬妥「讓步清單」，但希望能在「穩定的政治氛圍」中對美方提出，想滿足這樣的條件，美國必須願意派出能代表川普與中國協商的要角，否則中國不可能輕易將「讓步清單」交給美國。

美國先前在5月時，就對中國國務院副總理劉鶴開出條件，希望透過中國退讓使中美貿易趨於平衡，最終談判破局，目前美方人士對於中國的「不談判」、「不接觸」、「不妥協」感到無奈，中國當局則在意美方「反覆無常」，且與中方聯絡的官員都不具有談判權力。

川普9日在白宮橢圓形辦公室向媒體發表談話時表示，中國雖然希望與美國達成協議，但中國尚未做好準備，雙方有幾次會議被取消，倘若中國針對貿易戰中的關稅和其他措施進行報復性行動，美國將再對中國2670億美元（約新台幣8兆2844億元）商品加徵關稅。