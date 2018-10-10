港拒發英媒記者工作簽證 特首施政報告遭抗議打壓新聞自由

泛民派議員們在林鄭月娥要上台報告前，全體起立並高舉「捍衛新聞自由」、「停止打壓記者」等標語，呼喊著口號抗議。（美聯社）

2018-10-10 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港外國記者會（FCC）副主席馬凱（Victor Mallet）日前遭香港當局拒發留港工作簽證，引發外界抗議新聞自由受到打壓。香港特首林鄭月娥今（10）日到立法會發表施政報告時，受到部分泛民主派議員舉牌抗議，民主派會議召集人毛孟靜直批林鄭「無賴」，認為香港政府以粗暴政治手段打壓新聞自由。

綜合媒體報導，FCC於8月邀請「港獨」組織民族黨召集人陳浩天舉行講座，遭到中國外交部強烈批評。到了上週，馬凱就收到香港當局拒絕續發工作簽證的消息，引起外界關注。

英國外交及聯邦事務部隨即發表聲明，要求香港政府給予「緊急解釋」（urgent explanation），多名新聞工作者也一同在網路上發起聯署「為甚麼不讓金融時報記者馬凱繼續在港工作？特首請回答！」聲援馬凱，並在8日聚集於香港政府總部外，遞交請願書，要求特區政府對此事詳細交代。

泛民派議員們則於今日立法會開會時，在林鄭月娥要上台報告前，全體起立並高舉「捍衛新聞自由」、「停止打壓記者」等標語，呼喊著口號抗議，隨後遭立法會主席驅逐離場。

民主派會議召集人毛孟靜表示，這次行動是要向林鄭月娥對馬凱事件表達不滿。她形容，林鄭月娥以國際慣例拒就馬凱事件作出解釋是「無賴」，批評林鄭對國際間的質詢「置若罔聞」。毛孟靜認為香港政府是赤裸、粗暴地，企圖以政治手段打壓新聞自由，以展示政府對港獨的態度。

截至今日晚間6時許，中英文聯署數量逾2.5萬份，此前一直保持沉默的馬凱，也在臉書發文，向所有支持他的聲援者表達謝意，強調「特別感謝那些來自香港的人，這裡（香港）是我和我的家人們居住超過7年的地方，已經是我們的家鄉。」

泛民派議員立法會抗議林鄭月娥影片

馬凱臉書全文

聲援馬凱聯署網站（中文版）

聲援馬凱聯署網站（英文版）