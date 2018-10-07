擠破痘痘感染敗血症...害英17歲男孩差點喪命

2018-10-07 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名青少年穆林斯（Geraint Mullins）因為擠破頸部痘痘，居然因此意外感染敗血症！

綜合外媒報導，事發於英國威爾斯的第三大城紐波特（Newport），17歲男孩穆林斯表示，自己看電視時注意到脖子上有痘痘，跟平常一樣擠破它。沒想到第二天脖子嚴重腫脹，接下來膿腫持續惡化，直到4天後就醫，馬上被轉往醫院診治敗血症。

「我從來沒想過，會因為擠痘痘而感染敗血症。」穆林斯向媒體透露，幸好發現得及時，不然後果不堪設想；不過自己還經歷了2次手術、住院3個星期後，才完全痊癒。