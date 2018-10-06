傻眼！街頭藝術家名畫千萬落槌 下一秒竟被捲入碎紙機...

「班克斯」的作品《氣球女孩》在拍賣會上成交後遭碎紙機徹底破壞。（法新社）

2018-10-06 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕作風神秘的英國街頭塗鴉藝術家「班克斯」的作品，在倫敦蘇富比拍賣會上以104萬英鎊（約台幣4277萬）的價格成交，但在完成交易後，這幅作品竟然「自我毀滅」，捲入碎紙機分割破壞，令現場群眾嘖嘖稱奇。

「班克斯」的作品《氣球女孩》（Girl With Balloon）估價在20萬至30萬英鎊之間，最終由一名透過電話出價的買家，在當地時間週五晚間9點以86萬英鎊落槌，加上其它費用總計為104萬。但槌子方才落下，這幅畫便在眾目睽睽之下自行下滑，被隱藏在畫框內的碎紙機徹底破壞。

對此，蘇富比高級主管布蘭齊克（Alex Branczik）表示，「我們都被班克斯擺了一道」，坦言「過去從不曾遭遇這種情況，一幅畫居然自我銷毀，我們現在正為了釐清整件事焦頭爛額」，工作人員推測是有人用遠端遙控的方式操作，但不確定班克斯本人是否有出席拍賣會。

報導中指出，若拍賣品在會場受到損壞，通常不會期望買家兌現承諾，亦有可能取消該次拍賣，但此次的情況相當特殊，因為這可說是拍賣會史上最受人矚目的惡作劇，即便《氣球女孩》已經遭碎紙機破壞，其價值可能不減反增。蘇富比事後發出聲明表示，買家對這次的插曲感到相當驚訝，目前雙方還在討論該如何處理。