廉航突然倒閉 遊客受困怨：睡機場很冷

2018-10-04 14:22

〔即時新聞/綜合報導〕北歐廉航公司派美拉(Primera Air)2日宣布破產,即結束所有航班,導致數千名乘客滯留在北美、英國和歐洲等地,要重新購買機票返國、解決暫時沒有地方居住的問題,引起眾多旅客不滿。

綜合外媒報導,派美拉廉航的航班均已取消,民航局(CAA)向民眾呼籲,搭乘派美拉廉航的遊客勿再前往機場,派美拉廉航在其官網發出聲明表示,因公司未能獲長期融資,才會選擇申請破產,在這悲傷的一天,代表團隊向所有人說再見,更寫道已無法再用電話或郵件聯繫到該航空公司。

據《太陽報》報導,遊客得知此事紛紛在推特上發文,一名英國的遊客抱怨,他被困在美國紐瓦克自由機場(EWR)中16小時,睡在機場中只有一條毯子很冷;其他遊客則發文表示他們被困在國外沒有辦法回家,有遊客說:「客服根本毫無用處,想詢問發生什麼事,但航空公司都不出面解釋。」

據了解,派美拉廉航主打低價機票,從倫敦到困波士頓的機票起價為99英鎊(約4000元台幣),9月18日起推出高級經濟座艙「Airbus A321neo」,但不到兩周後便宣布停止營運,由於主打低成本而推出來往英國到北美等長途廉航的負擔過於龐大,開支和高運營成本讓派美拉廉航無法撐過這次難關,才會導致無預警宣布停業。

