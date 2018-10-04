廉航突然倒閉 遊客受困怨：睡機場很冷

2018-10-04 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕北歐廉航公司派美拉（Primera Air）2日宣布破產，即結束所有航班，導致數千名乘客滯留在北美、英國和歐洲等地，要重新購買機票返國、解決暫時沒有地方居住的問題，引起眾多旅客不滿。

綜合外媒報導，派美拉廉航的航班均已取消，民航局（CAA）向民眾呼籲，搭乘派美拉廉航的遊客勿再前往機場，派美拉廉航在其官網發出聲明表示，因公司未能獲長期融資，才會選擇申請破產，在這悲傷的一天，代表團隊向所有人說再見，更寫道已無法再用電話或郵件聯繫到該航空公司。

據《太陽報》報導，遊客得知此事紛紛在推特上發文，一名英國的遊客抱怨，他被困在美國紐瓦克自由機場（EWR）中16小時，睡在機場中只有一條毯子很冷；其他遊客則發文表示他們被困在國外沒有辦法回家，有遊客說：「客服根本毫無用處，想詢問發生什麼事，但航空公司都不出面解釋。」

據了解，派美拉廉航主打低價機票，從倫敦到困波士頓的機票起價為99英鎊（約4000元台幣），9月18日起推出高級經濟座艙「Airbus A321neo」，但不到兩周後便宣布停止營運，由於主打低成本而推出來往英國到北美等長途廉航的負擔過於龐大，開支和高運營成本讓派美拉廉航無法撐過這次難關，才會導致無預警宣布停業。