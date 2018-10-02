96歲學者獲諾貝爾物理獎 刷新最高齡得主紀錄！

2018諾貝爾物理獎今（2）日揭曉，獎落研究雷射物理學的美法加3名學者亞許金（Arthur Ashkin）、莫羅（Gérard Mourou）和史崔克蘭（Donna Strickland）。（路透）

2018-10-02 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾物理獎今（2）日揭曉，獎落研究雷射物理學的美法加3名學者亞許金（Arthur Ashkin）、莫羅（Gérard Mourou）和史崔克蘭（Donna Strickland）。其中，亞許金刷新紀綠，以96歲高齡成為史上最年長的諾貝爾獎得主。

瑞典皇家科學院表示：「今年獲表彰的發明使雷射物理學產生革命性劇變。」美國紐澤西州貝爾實驗室（Bell Laboratories）的亞許金，以「光學鑷子和其對生物系統的應用」獲獎，可獨自分得獎金900萬瑞典克朗（約新台幣3100萬元）的一半。

據外媒報導，96歲的亞許金生於美國紐約，畢業於哥倫比亞大學、康乃爾大學，目前在貝爾實驗室和朗訊工作，今年獲獎讓他成為史上最年長的諾貝爾獎得主。

先前最高齡的諾獎得主是2007年的經濟學獎得主赫維克茲（Leonid Hurwicz），當時他已90歲。赫維克茲已在2008年逝世。另名經濟學獎得主沙普利（Lloyd Shapley），在2012年以89歲高齡獲獎，已於2016年逝世。

但諾貝爾經濟學獎並不是根據瑞典化學家諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所頒發的獎項，其是瑞典央行後來以諾貝爾獎名義所創立的獎項。

單看根據諾貝爾遺囑所創立的諾貝爾獎，在亞許金獲獎前，最年長的得主是2007文學獎的英國女作家萊辛（Doris Lessing）和2002年物理獎的戴維斯（Raymond Davis Jr.），以高齡88歲獲獎。