央視記者大鬧英保守黨會議還打人 中方竟要求道歉

中國央視女記者在保守黨座談會上情緒失控，大罵講者、毆打志工。（圖擷取自Enoch Lieu Twitter）

2018-10-01 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨從昨日起舉行為期4日的年度大會，在1場題為「香港法治自由」的座談會快結束時，中國中央電視台記者竟公然打會場內的香港籍志工好幾個巴掌，今日該名被毆的志工透過個人推特還原事發經過。

毆人女記者是中國央視記者

被毆打的志工Enoch Liu在個人推特上解釋，在昨天的座談會快結束時，這名中國女記者對當時正在台上發言的英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）大吼，大罵羅傑斯意圖分裂香港與中國，後來證實，這名大吼的女記者是中國央視的記者。

英國保守黨議員、人權委員會主席布魯斯（Fiona Bruce）當場要求這名記者冷靜，但遭到拒絕，後來布魯斯便要求該記者離場。

Enoch Liu說，「我接近她，並且嘗試告訴她，她已經成功表達了她的觀點，但這裡也不再歡迎她」，這名央視女記者卻依然繼續大吼。Enoch Liu只好強行將女記者帶離場，卻反被指控企圖剝奪發言權，Enoch Liu回答，「不是的，小姐，你必須走了」，該名女記者聞言就一把掌打在Enoch Liu的臉上。

場上許多人都被這名記者的舉動嚇到，也有人上前協助將女記者請出場，女記者仍不願配合、繼續怒罵，並再打了Enoch Liu一巴掌。最後這名女記者被警察帶走，「有人說當警察試圖控制她時，女記者又意圖打警察巴掌」，目前這名女記者已被當地警方拘捕且訊問。

保守黨官員譴責央視記者 中大使館反要求道歉

根據香港非政府組織「Hong Kong Watch」報導，保守黨人權委員會副主席羅傑斯針對此事表示，「令人擔憂地，連被授權進入黨內會議的中國官媒記者，都會用威嚇其他人的方式，濫用她表達自我立場的權利」，他認為，英國政府應該要正式致函，轉達中國類似這名女記者的行為難被接受。

對此，倫敦中國大使館竟然抨擊，「在如此重視言論自由的國家，中國記者想要表達自己的觀點、意見，卻被阻止，是相當不能接受的事」，並且呼籲英國保守黨不要再干涉中國內政，還要求昨日活動的主辦者應向這名記者道歉。

中國央視發言人則表示，該名記者在英國的發言權受到了侵犯，要求昨日活動的主辦者正式對女記者道歉，並呼籲英國警方保護女記者應有的權利。

（影片由Adam Kerson拍攝、Hong Kong Watch提供）