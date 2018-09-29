史上首次！美軍最貴35億戰鬥機F-35B墜毀 價格恐跌

F-35B是相當當新的機種，此次事故為該機種首次墜毀，估計價格將會下探。（法新社）

2018-09-29 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架最新型匿蹤戰機F-35B於28日在南卡羅萊納州訓練時墜毀，所幸駕駛員平安逃出，並無大礙。而由於F-35B是相當新的機種，此次事故為該機種首次墜毀，估計價格將會下探。

綜合外媒報導，F-35B為史上最昂貴的戰鬥機，除了開發相當困難，這也是該機種首次墜落意外。據美國海軍聲明指出，這架F-35B於當地時間28日上午11點45分墜毀於南卡羅萊納州博福特陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Beaufort）附近，而駕駛員順利逃脫，目前正在接受治療，並無大礙。

報導指出，F-35戰機共分3個型別，傳統起降的A型機為美國空軍與盟國空軍使用；B型機則可短場起飛垂直降落，機尾搭配可轉向的噴嘴，具備垂直起降能力，美國海軍陸戰隊與英國皇家海軍採用；艦載的C型機為美國海軍使用，部署在航空母艦。

而美國國防總部才與航太公司洛克希德．馬丁談好價格，此次事故後將會簽訂新契約。F-35造價昂貴，A型機要價9000萬美元（約新台幣27億元）；B型機要價1.15億美元（約新台幣35億元），估計在墜毀事故後此機種價格將會往下掉。