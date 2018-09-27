強國玻璃心又碎！痛罵瑞典節目中國地圖沒台灣 轟道歉虛偽

中國批評瑞典脫口秀節目使用的「中國地圖未包含台灣及西藏」是錯誤的。（圖擷取自YouTube）

2018-09-27 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典電視台日前製作反諷中國遊客的影片，引發中國當局不滿，中國駐瑞典大使館還在官網上要求瑞典道歉，電視台雖有表達歉意，但還是神回這是「言論自由」，讓中國氣炸。中國大使館今天怒說絕不接受電視台「虛偽」的道歉，還扯到電視台節目的中國地圖未包含台灣和西藏，要求他們要好好為這件事反省，並向中國人民和全體華僑華人真誠道歉。

綜合媒體報導，先前在瑞典發生有中國遊客隨地大小便，還將手上不小心沾到的排泄物，隨意塗抹在當地建築，讓不少瑞典人不以為然，還發生中國遊客遭驅趕事件，讓中國當局十分不滿。日前瑞典第一大電視台在脫口秀節目《瑞典新聞》製作一段kuso短片譏諷中國，提醒來自中國的遊客不要隨意大小便，引發中國官方與民間不滿，要求節目製作人出面道歉。

事後電視台發出道歉聲明，瑞典外交部也跳出來說確實收到中國的不滿，但忍不住嘴一句：「但這在瑞典屬於『言論自由』的範疇」，反而讓中國當局更氣。中國駐瑞典大使館今天還在官網扯到節目上使用的中國地圖未包含台灣與西藏，斥責電視台沒有為節目製作的「辱華」內容做出反省，也沒有為節目上不正確的中國地圖道歉，這樣「敷衍虛偽」的道歉聲明，中國絕不接受，呼籲電視台再狡辯，不要再以所謂的「本意」、「表意缺失」和「文化差異」等藉口來搪塞，應再一次真誠道歉。

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