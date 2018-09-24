談川普貿易戰略 前白宮策士班農：讓北京痛得難以承受

前白宮首席策士班農（Steve Bannon）表示很多中共官員開始利用各種渠道將他們的資金轉移出中國。（路透資料照）

2018-09-24 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕自7月6日美國宣布對中國出口的340億美元商品加徵25%關稅，導致中美貿易戰開打以來，中美貿易戰規模越演越烈，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）近日接受專訪時表示，美國總統川普的戰略就是讓中美貿易戰規模「史無前例的大」，同時讓北京「痛得難以承受」。

根據香港《南華早報》22日報導，班農受訪時指出，川普的目的不僅僅是為了讓中共放棄其「不公平的貿易行為」而已，終極目的是為了「讓美國重新工業化」，因為製造業是一個國家力量的核心。過去關稅都被限制於約100億至300億美元，但是這次關稅的規模超過5000億美元，「打得北京措手不及」。

對於中國政府的對策，班農分析，北京依賴「一輪又一輪的對話」來消磨美國懲罰性措施的勢頭，但是拖延戰術不會再起作用了。「他們總是想要用戰略對話來拖延。他們從來沒有想到有人真的會這麼做。」班農堅信美國會贏得貿易戰。更表示很多中共官員開始利用各種渠道將他們的資金轉移出中國，投資到舊金山、洛杉磯和曼哈頓的房地產。

班農說：「為什麼中國對資金實施如此多的管制？如果不這麼做，那些資金都將會湧入到曼哈頓市中心。他們想要在美國購買房地產。這表明他們對自己的經濟嚴重缺乏信心。」