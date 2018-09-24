被瑞典調侃別亂大便 中媒崩潰：挑戰人類共同價值觀！

瑞典政治脫口秀上傳宣導影片到優酷，要中國遊客不要隨意大小便。（圖擷取自影片）

2018-09-24 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕近日因中國曾姓觀光客一家大鬧斯德哥爾摩旅館，竟升級成外交糾紛，在中國官媒抨擊瑞典政府後，瑞典電視台也製作節目回嗆，要中國人別在外隨地亂大小便，且節目中使用的中國地圖沒有台灣跟西藏。而中國官方媒體也回嗆，稱節目內容根本「充滿偏見」、「造謠生事」，是「挑戰人類共同價值觀」。

中國官媒《人民日報》以「如此『幽默』我們不接受」為題發表社論，痛批瑞典電視台把被警察粗暴對待的中國遊客當成調侃對象，還把曾母喊「救命啊」曲解成英文的「Kill me now」的讀音，認為電視台是公然侮辱。

社論更批，該節目將個別遊客的行為提高為「文化衝突」，節目把中國人描繪成戴斗笠、插髮髻的古代形象，還出現用矮子、暴牙、斗笠與瞇瞇眼等特徵來嘲笑中國人，是對中國人、華人，乃至亞裔人赤裸裸的種族歧視。

評論批評，難以想像這樣的「幽默」，竟然出現在一個「包容多元文明」的國家的公共電視台節目之中，這可以說是「對於人類共同價值觀的挑戰」。

本報曾報導，瑞典最大電視台「瑞典電視台（SVT）」21日播出的政治脫口秀「瑞典新聞」中，播放曾姓觀光客一家鬧事的畫面。影片中瑞典警方執行驅離時，曾母大喊「救命啊」，遭節目主持人調侃聽起來像英文的「殺了我（Kill me now）」，語畢背景傳出爆笑聲。

此外，該節目還將一段華語宣導短片上傳中國影音平台「優酷」，理由是考慮到中國人不會看瑞典電視台。影片中調侃，為避免中國遊客在瑞典面臨文化衝突，建議不要在歷史建築物外便溺、若手沾到大便應該洗手、瑞典人用刀叉吃飯、用餐時不會拉屎。並稱中國人是種族主義者，但瑞典有黑人、泰國人、阿拉伯人及同性戀者，瑞典支持每個人擁有平等權利的原則，但此原則不適用於中國人。